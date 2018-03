BÖRSEN-TICKER-Airbus drehen ins Minus

Frankfurt, 07. Mrz (Reuters) - Airbus verlieren 0,6 Prozent auf 95,55 Euro. Der Flugzeugbauer will weniger A380 und A400M bauen und kündigt aus diesem Grund Stellenstreichungen an.

***********************************************************

13:09 DAX DREHT INS PLUS - US-FUTURE SCHWÄCHER

Die Dax-Anleger schieben die Sorgen vor einem möglichen Handelskrieg beiseite: Der Dax steigt um 0,2 Prozent auf 12.140 Zähler. Allerdings dürfte der Rückgang der US-Futures den deutschen Leitindex bremsen. Die Terminkontrakte liegen etwa ein Prozent im Minus.

***********************************************************

12:37 CEWE STEIGEN AN SDAX-SPITZE

Cewe steigen um 2,9 Prozent auf 81,20 Euro und führen damit die Gewinnerliste im SDax an. Der Foto-Konzern kündigt eine Dividendenerhöhung auf 1,85 Euro von 1,80 Euro je Aktie an. Zudem bekräftigten die Analysten des Bankhauses Lampe ihre Kaufempfehlung und versehen sie mit einem auf 103 von 100 Euro erhöhten Kursziel.

***********************************************************

12:05 LUFTHANSA NACH ANALYSTENLOB AN DAX-SPITZE

Ein positiver Analystenkommentar schiebt die Aktien von Lufthansa an. Die Papiere führen mit einem Plus von 3,3 Prozent auf 27,65 Euro die Dax-Gewinner an. Auf kurze Sicht sei die Lufthansa unter den etablierten Airlines am besten positioniert, urteilte die Citibank. Zudem wachse sie schneller als die Konkurrenten.

***********************************************************

9:47 PROSIEBEN-AKTIEN AUF ERHOLUNGSKURS

Aktien von ProSieben erholen sich nach ihrem Absturz etwas und legen bis zu 1,9 Prozent auf 28,66 Euro zu. Der Medienkonzern prüft, sich juristisch gegen Vorwürfe von Viceroy Research zu wehren. Diese hatten die Papiere am Dienstag um 6,4 Prozent einbrechen lassen.

8:24 ANALYSTENKOMMENTAR SETZT CECONOMY ZU

Eine Herunterstufung drückt Ceconomy ans MDax-Ende. Die Aktien verlieren im Frankfurter Frühhandel 3,1 Prozent. Die Analysten von Morgan Stanley haben die Papiere auf “Underweight” von “Equal-Weight” heruntergestuft.

***********************************************************

07:52 GOLDMAN-KAUFEMPFEHLUNG GIBT PUMA VORBÖRSLICH AUFTRIEB

Dank einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs sprinten die Aktien von Puma vorbörslich an die SDax-Spitze. Sie gewinnen zwei Prozent auf etwa 365 Euro. Die Analysten stufen die Papiere auf “Buy” von “Hold” hoch und erhöhen das Kursziel auf 420 Euro. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)