BÖRSEN-TICKER-Euro rutscht unter 1,23 Dollar

Frankfurt, 03. Apr (Reuters) - Der Euro lässt weiter Federn und rutscht auf 1,2287 Dollar. Am Vormittag hatte er noch bei 1,2335 Dollar notiert. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen.

09:43 RIB SOFTWARE GEHT AUF ERHOLUNGSKURS

Nach dem rund 45 Prozent schweren Kursrutsch der vergangenen Wochen steigen einige Anleger wieder bei RIB Software ein. Die Aktien gewinnen 7,8 Prozent auf 18,63 Euro.

07:58 DIALOG RUTSCHT VORBÖRSLICH ANS TECDAX-ENDE

Belastet vom Kursrutsch der US-Technologiewerte am Ostermontag geraten die Aktien von Dialog Semiconductor unter Verkaufsdruck. Die Papiere verlieren am Dienstag vorbörslich 5,7 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)