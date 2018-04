BÖRSEN-TICKER-Osram auf Erholungskurs

Frankfurt, 06. Apr (Reuters) - Nach der Talfahrt der vergangenen Monate steigen immer mehr Anleger wieder bei Osram ein. Die Aktien des Lichttechnikkonzerns steigen um 4,7 Prozent auf 61,16 Euro. Damit liegen sie aber immer noch rund 20 Prozent unter ihrem Niveau vom Jahreswechsel. Der MDax büßte im gleichen Zeitraum lediglich zwei Prozent ein. *********************************************************** 11:26 AAREAL BANK SCHWÄCHSTER MDAX-WERT Aareal Bank findet sich nach einer Herunterstufung am MDax-Ende wieder. Die Aktien verlieren 3,1 Prozent. Die Deutsche Bank hat die Titel auf "Hold" von "Buy" heruntergenommen. ********************************************* 09:47 ANALYSTENKOMMENTAR TREIBT LUFTHANSA Nach einer Kaufempfehlung geht es für die Lufthansa bergauf. Die Aktien sind mit einem Plus von 1,5 Prozent stärkster Wert im Dax. Börsianern zufolge hat die UBS die Titel auf "Buy" von "Neutral" gesetzt. ********************************************* 09:29 WACKER CHEMIE NACH KAUFEMPFEHLUNG FESTER Anleger folgen einer Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux und greifen bei Wacker Chemie zu. Die Aktien stehen mit einem Plus von 1,1 Prozent an der MDax-Spitze. Die Analysten von Kepler haben die Titel auf "Buy" von "Reduce" gesetzt und das Kursziel auf 165 (124) Euro erhöht. ********************************************* 07:42 DAIMLER UND SARTORIUS EX DIVIDENDE Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Daimler AG 65,96 3,65 Sartorius AG 116,90 0,51 *********************************************************** 07:35 TRUMPS ZOLLDROHUNGEN MACHEN ÖLPREIS ZU SCHAFFEN Die Furcht vor einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China drückt die Ölpreise. Brent und WTI verbilligen sich jeweils um 0,7 Prozent auf 67,85 und 63,04 Dollar je Fass. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam, redigiert von Klaus-Peter Senger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)