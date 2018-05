BÖRSEN-TICKER-Cancom im Nachmittagsgeschäft unter Druck

Frankfurt, 14. Mai (Reuters) - Cancom brechen um fast acht Prozent auf 94,85 Euro ein und halten im TecDax kurz vor Handelsschluss die rote Laterne. Der IT-Dienstleister hatte zwar seinen Gewinn im ersten Quartal gesteigert. Doch reichte das laut Händlern einigen Investoren nach einem bisherigen Jahres-Zuwachs für die Aktie von über 48 Prozent per Freitagabend nicht. *********************************************************** 16:57 MERCK BAUT GEWINNE VOR BILANZ-VERÖFFENTLICHUNG AUS Merck steigen um zwei Prozent auf 85 Euro und stehen damit kurz vor Handelsschluss an der Dax-Spitze. Die Darmstädter werden am Dienstag ihre Bilanz vorlegen. An der Börse sind die Aktien des Pharmakonterns schlecht ins neue Jahr gestartet: Sie haben bislang über fünf Prozent verloren, während der Dax aktuell ein kleines Jahresplus von etwa 0,5 Prozent aufweist. *********************************************************** 13:46 GEPLATZTE ÜBERNAHME SETZT XEROX VORBÖRSLICH ZU Die abgeblasene Übernahme durch Fujifilm schickt Xerox auf Talfahrt. Die Aktien verlieren im vorbörslichen US-Geschäft 5,2 Prozent. *********************************************************** 13:36 ZTE-ZUGESTÄNDNIS VON TRUMP BELASTET NOKIA Nokia fallen um vier Prozent auf 5,136 Euro und damit ans Ende des EuroStoxx50. US-Präsident Donald Trump hat überraschend im Handelsstreit mit China eine Lockerung der Sanktionen gegen ZTE angekündigt. Auch die Aktien von Ericsson verlieren 2,6 Prozent. ZTE ist nach Huawei , Nokia und Ericsson der weltweit viertgrößte Telekomzulieferer. *********************************************************** 13:09 AIRBUS FÄLLT ANS MDAX-ENDE Airbus-Aktien beschleunigen ihren Sinkflug und verlieren 2,7 Prozent auf 96,77 Euro, womit sie im MDax und im Pariser Leitindex CAC40 die rote Laterne halten. Finanzchef Harald Wilhelm geht nach Angaben des Unternehmens zusammen mit Konzernchef Tom Enders 2019 von Bord. *********************************************************** 11:49 GEWINNMITNAHMEN DRÜCKTEN KUPFERPREIS Nach dem jüngsten Preisanstieg machen einige Kupfer-Anleger Kasse. Das Industriemetall, das in der vergangenen Woche zeitweise rund 200 Dollar zugelegt hatte, verbilligt sich um 0,9 Prozent auf 6879 Dollar je Tonne. *********************************************************** 09:29 SMA SOLAR KLETTERN AUF 6-1/2-JAHRES-HOCH Knapp eine Woche nach ermutigenden Geschäftszahlen steigen weitere Anleger bei SMA Solar ein. Die Aktien steigen um 4,3 Prozent und sind mit 59,75 Euro so teuer wie zuletzt vor gut sechseinhalb Jahren. *********************************************************** 08:29 AUSBAU VON ALLIANZ BEFLÜGELT MEDIGENE Der Ausbau der Zusammenarbeit mit Bluebird Bio ermuntert Anleger zum Einstieg bei Medigene. Die Aktien steigen im Frankfurter Frühhandel um 6,2 Prozent. *********************************************************** 07:59 CHAMPIONS LEAGUE-QUALIFIKATION GIBT BVB AUFTRIEB Nach der endgültigen Qualifikation für die Champions League übernimmt Borussia Dortmund (BVB) die Tabellenspitze im SDax. Die Aktien gewinnen vorbörslich 2,7 Prozent. *********************************************************** 07:38 K+S NACH ZAHLEN UNTER DRUCK Ein Quartalsergebnis unter Markterwartungen setzt K+S zu. Die Aktien verlieren vorbörslich 1,7 Prozent und sind damit Schlusslicht im MDax. *********************************************************** 07:28 CA IMMO UND S IMMO MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Österreichische Schlusskurs Dividende Unternehmen Angaben in Euro CA Immobilien 97,10 0,70 S Immo 14,27 0,65 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)