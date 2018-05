BÖRSEN-TICKER-Euro rutscht unter 1,19 Dollar - Dax dreht ins Plus

Frankfurt, 15. Mai (Reuters) - Die steigenden US-Renditen machen den Dollar wieder attraktiver: Im Gegenzug rutscht der Euro um einen viertel US-Cent auf 1,1887 Dollar ab und gibt damit dem Dax einen kleinen Schubs nach oben. Der Leitindex dreht ins Plus und notiert mit 13.006 Zählern 0,2 Prozent höher. *********************************************************** 13:19 TESLA VORBÖRSLICH ERNEUT IM RÜCKWÄRTSGANG Tesla verlieren im vorbörslichen US-Handel rund zwei Prozent, nachdem sie schon am Montag mit einem Abschlag von drei Prozent auf 291,97 Dollar geschlossen hatten. Die Analysten von Morgan Stanley hatten ihre "Equal-Weight"-Empfehlung für die Aktien des von Pleiten, Pech und Pannen verfolgten Konzerns, der nun eine Umstrukturierung in Angriff nehmen will, mit einem auf 291 von 376 Dollar deutlich reduzierten Kursziel versehen. *********************************************************** 12:59 RENDITE ZEHNJÄHRIGER US-BONDS WIEDER BEI DREI PROZENT Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen klettert am Mittag auf ein Tageshoch von 3,028 Prozent und liegt damit über der psychologisch wie technischen wichtigen Drei-Prozent-Marke. *********************************************************** 11:16 VODAFONE VOR GRÖßTEM TAGESVERLUST SEIT EINEM JAHR Der überraschende Abgang des Firmenchefs macht Vodafone-Anleger nervös. Die Aktie fällt um 4,8 Prozent und steuert damit auf den größten Tagesverlust seit fast einem Jahr zu. *********************************************************** 09:55 BILFINGER NACH ZAHLEN AUF ERHOLUNGSKURS Ein erneuter Anstieg des Auftragseingangs ermuntert Anleger zum Wiedereinstieg bei Bilfinger. Die Aktien setzen sich mit einem Kursplus von 4,3 Prozent an die Spitze des SDax. *********************************************************** 09:51 GEWINNMITNAHMEN DRÜCKEN AURUBIS Nach Bekanntgabe der endgültigen Halbjahresergebnisse versilbern einige Anleger ihre Anteile an der Kupferhütte Aurubis. Die Aktien verlieren 4,1 Prozent. In den vergangenen Wochen hatten sie gut 15 Prozent zugelegt, fast vier Mal so stark wie der MDax. *********************************************************** 09:18 NEGATIVE ANALYSTENKOMMENTARE BELASTEN ELRINGKLINGER Eine Reihe negativer Analystenkommentare machen ElringKlinger zu schaffen. Die Aktien verlieren 3,3 Prozent auf 13,78 Euro. Die Analysten von Kepler Cheuvreux stufen die Papiere auf "Reduce" von "Hold" herunter und senken das Kursziel auf 12 von 17 Euro. Ihre Kollegen von JPMorgan und der Deutschen Bank senken ihre Kursziel auf 10,00 von 10,80 Euro beziehungsweise auf 15 von 17 Euro. *********************************************************** 08:06 GEWINN- UND UMSATZMINUS BELASTEN AKTIEN VON MERCK Nach einem Gewinn- und Umsatzrückgang im Quartal wollen Anleger Aktien von Merck loswerden. Die Titel verlieren bei Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel je rund zwei Prozent. **************************************************** 08:03 AUMANN PROFITIEREN VON KAUFEMPFEHLUNG Eine Kaufempfehlung schiebt die Aktien von Aumann an. Sie steigen bei Lang & Schwarz um 2,4 Prozent und sind einer der gefragtesten Werte im TecDax. Analysten von Berenberg stuften die Titel auf "Buy" von "Hold" herauf. Das Kursziel beließen sie bei 70 Euro. ****************************************************** 07:56 ALLIANZ NACH ZAHLEN VORBÖRSLICH SCHLUSSLICHT Der Gewinnrückgang im Quartal macht Anleger der Allianz nervös. Im vorbörslichen Handel verlieren die Titel des Versicherungskonzerns knapp ein Prozent und sind Schlusslicht im Dax. **************************************************** 07:48 BAWAG UND IMMOFINANZ EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien in Österreich werden mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Österreichische Schlusskurs Dividende Unternehmen Angaben in Euro BAWAG Group 86,76 3,10 Immofinanz 222,70 4,50 ******************************************************* 07:45 NORDEX BEI ANLEGERN TROTZ GEWINNEINBRUCH BELIEBT Trotz eines Gewinneinbruchs decken sich Investoren mit Aktien von Nordex ein. Die Titel legen bei Lang & Schwarz knapp zwei Prozent zu und sind unter den größten Gewinnern im TecDax. Der Konzern hat nach einem Umsatz- und Gewinneinbruch im Quartal seine Jahresziele bestätigt. ****************************************************** 07:39 COMMERZBANK NACH QUARTALSZAHLEN VORBÖRSLICH GEFRAGT Anleger decken sich am Dienstag mit Aktien der Commerzbank ein. Die Titel steigen vorbörslich um 1,5 Prozent und sind größter Gewinner im Dax. Der Vorsteuergewinn der Bank ging weniger stark zurück als von Analysten erwartet. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)