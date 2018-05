BÖRSEN-TICKER-Goldman-Schelte setzt Hapag-Lloyd zu

Frankfurt, 16. Mai (Reuters) - Ein negativer Analystenkommentar von Goldman Sachs drückt Hapag-Lloyd ins Minus. Die Aktien verlieren im Frankfurter Frühhandel drei Prozent. Die Goldman-Experten haben die Papiere auf "Sell" von "Neutral" heruntergestuft. *********************************************************** 07:55 EUROSHOP NACH ZAHLEN VORBÖRSLICH GEFRAGT Ein Umsatz- und Gewinnplus gibt Deutsche Euroshop Auftrieb. Die Aktien gehören mit einem vorbörslichen Kursplus von 1,1 Prozent zu den Favoriten im MDax. *********************************************************** 07:33 MEHRERE WERTE MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT Folgende Aktien werden am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro K&S 25,40 0,35 Lanxess 68,16 0,80 Compugroup Medical 42,12 0,35 RIB Software 21,52 0,18 Bilfinger 38,20 1,00 Biotest 24,35 0,04 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)