BÖRSEN-TICKER-Gewinnrückgang macht RTL zu schaffen

Frankfurt, 17. Mai (Reuters) - Der Gewinnrückgang im ersten Quartal lässt RTL schwächeln. Die Aktien verlieren in der Spitze 4,3 Prozent auf 68,30 Euro und halten damit die rote Laterne im MDax. *********************************************************** 09:22 COMMERZBANK SCHWÄCHSTER DAX-WERT Nach einer Kurszielsenkung finden sich Commerzbank am Dax-Ende wieder. Die Titel verlieren 0,8 Prozent auf 10,25 Euro. Kepler Cheuvreux hat das Kursziel auf 10 (11) Euro gesetzt. ********************************************************* 08:46 HEIDELBERGCEMENT NACH KAUFEMPFEHLUNG IM AUFWIND Eine Kaufempfehlung schiebt HeidelbergCement an. Die Aktien legen bei Lang & Schwarz 1,8 Prozent zu und zählen damit zu den stärksten Dax-Werten. Börsianern zufolge haben Kepler Cheuvreux die Titel auf "Buy" von "Hold" genommen. *********************************************************** 07:49 ZOOPLUS NACH ZAHLEN UNTER DRUCK Die Aktien von Zooplus rutschen nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen ans SDax-Ende. Die Titel verlieren bei Lang & Schwarz 1,3 Prozent. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) fiel auf minus 5,5 (VJ: 3,4) Millionen Euro. *********************************************************** 07:34 ZAHLREICHE AKTIEN EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro 16.05.18 ------------------------------------------------------------ Deutsche Boerse AG 115,10 2,45 Prosiebensat 1 Media SE 29,36 1,93 Symrise AG 71,58 0,88 Xing SE 271,50 1,68 Elringklinger AG 14,20 0,50 Kloeckner & Co SE 10,38 0,30