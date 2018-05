BÖRSEN-TICKER-J.C. Penney stürzen ab - Quartalsumsatz enttäuscht

Frankfurt, 17. Mai (Reuters) - Die US-Kaufhauskette J.C. Penney bereitet Anlegern mit einem enttäuschenden Geschäft im ersten Quartal Bauchschmerzen. Die Aktien sacken vorbörslich bis zu 14 Prozent ab und steuern auf ein Sechs-Monats-Tief zu. Die Ladenumsätze auf vergleichbarer Basis lagen wegen des ungewöhnlich langen Winters nur 0,2 Prozent höher statt der erwarteten zwei Prozent. ********************************************************** 11:54 BRENT-PREIS STEIGT ZEITWEISE ÜBER 80 DOLLAR Der Preis für Brent-Öl steigt um bis zu 1,1 Prozent auf 80,18 Dollar je Fass. Damit ist die Nordseesorte so teuer wie seit November 2014 nicht mehr. An den Finanzmärkte spekulieren Anleger seit einiger Zeit auf Versorgungsengpässe im Zuge der steigenden Spannungen zwischen den USA und dem Öl-Exporteur Iran. ************************************************************ 9:59 CANCOM SCHWÄCHELN NACH HERUNTERSTUFUNG Nach einer Herunterstufung machen Anleger um Cancom einen Borgen. Die Aktien des IT-Dienstleisters fallen um 3,7 Prozent und finden sich damit am TecDax-Ende wieder. Kepler Cheuvreux hat die Titel auf "Hold" von "Buy" gesetzt, erhöhte das Kursziel aber auf 104 (103) Euro. ******************************************************* 09:28 GEWINNRÜCKGANG MACHT RTL ZU SCHAFFEN Der Gewinnrückgang im ersten Quartal lässt RTL schwächeln. Die Aktien verlieren in der Spitze 4,3 Prozent auf 68,30 Euro und halten damit die rote Laterne im MDax. *********************************************************** 09:22 COMMERZBANK SCHWÄCHSTER DAX-WERT Nach einer Kurszielsenkung finden sich Commerzbank am Dax-Ende wieder. Die Titel verlieren 0,8 Prozent auf 10,25 Euro. Kepler Cheuvreux hat das Kursziel auf 10 (11) Euro gesetzt. ********************************************************* 08:46 HEIDELBERGCEMENT NACH KAUFEMPFEHLUNG IM AUFWIND Eine Kaufempfehlung schiebt HeidelbergCement an. Die Aktien legen bei Lang & Schwarz 1,8 Prozent zu und zählen damit zu den stärksten Dax-Werten. Börsianern zufolge haben Kepler Cheuvreux die Titel auf "Buy" von "Hold" genommen. *********************************************************** 07:49 ZOOPLUS NACH ZAHLEN UNTER DRUCK Die Aktien von Zooplus rutschen nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen ans SDax-Ende. Die Titel verlieren bei Lang & Schwarz 1,3 Prozent. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) fiel auf minus 5,5 (VJ: 3,4) Millionen Euro. *********************************************************** 07:34 ZAHLREICHE AKTIEN EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro 16.05.18 ------------------------------------------------------------ Deutsche Boerse AG 115,10 2,45 Prosiebensat 1 Media SE 29,36 1,93 Symrise AG 71,58 0,88 Xing SE 271,50 1,68 Elringklinger AG 14,20 0,50 Kloeckner & Co SE 10,38 0,30 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)