BÖRSEN-TICKER-Zahlreiche Aktien ex-Dividende gehandelt

Frankfurt, 18. Mai (Reuters) - Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividenenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro BMW 93,30 4,00 Deutsche Telekom 14,14 0,65 Fresenius Medical Care 88,50 1,06 SAP 96,95 1,40 LEG Immobilien 95,04 3,04 Norma Group 69,25 1,05 1&1 Drillisch 62,40 1,60 freenet 26,63 1,65 Telefonica Deutschland 3,95 0,26 Diebold Nixdorf 62,40 2,82