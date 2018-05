BÖRSEN-TICKER-Talfahrt von Tele Columbus vorerst beendet

Frankfurt, 18. Mai (Reuters) - Nach mehreren Tagen mit Kursverlusten steigen Anleger wieder bei Tele Columbus ein. Die Aktien steigen im Frankfurter Frühhandel um vier Prozent auf 6,80 Euro, nachdem sie in zuvor mehr als 14 Prozent eingebüßt hatten. Die Analysten von Barclays stuften die Papiere allerdings auf "Equal-Weight" von "Overweight" herunter und senkten das Kursziel auf 7,50 von 10,30 Euro. *********************************************************** 08:03 STRÖER GEHEN AUF ERHOLUNGSKURS Nach einem positiven Analystenkommentar endet die Talfahrt von Ströer vorerst. Die Titel gewinnen vorbörslich 1,6 Prozent auf etwa 59,85 Euro. In den vergangenen fünf Handelstagen hatten sie 7,5 Prozent eingebüßt. Die Analysten von JPMorgan haben das Kursziel auf 86 von 77 Euro angehoben. *********************************************************** 07:56 VERKAUFSEMPFEHLUNG SETZT DEUTSCHE BÖRSE ZU Ein negativer Kommentar drückt Deutsche Börse vorbörslich ans Dax-Ende. Die Aktien verlieren 1,1 Prozent auf etwa 112 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben die Papiere auf "Sell" von "Hold" heruntergestuft und das Kursziel auf 109 von 115 Euro gesenkt. *********************************************************** 07:54 GRAND CITY PROPERTIES NACH ZAHLEN GEFRAGT Der Gewinnsprung zum Jahresauftakt gibt Grand City Properties vorbörslich Auftrieb. Die Aktien steigen bei Lang & Schwarz um 1,2 Prozent und sind einer der gefragtesten Werte im MDax. ******************************************************** 07:39 HERABSTUFUNG DRÜCKT UNIPER ANS MDAX-ENDE Uniper geraten nach einer Herabstufung unter Verkaufsdruck. Die Titel verlieren im vorbörslichen Handel ein Prozent und fallen ans Dax-Ende. Analysten von Jefferies stuften die Aktien auf "Underperform" von "Hold" zurück. Das Kursziel erhöhten sie allerdings auf 22 Euro von 15,5 Euro. *********************************************************** 07:33 US-ANLEIHEN RENTIEREN AUF SIEBEN-JAHRES-HOCH US-Anleihen stehen erneut unter Verkaufsdruck. Dies treibt die Rendite der zehnjährigen Titel auf ein Sieben-Jahres-Hoch von 3,128 Prozent. Im Gegenzug fällt der T-Bond-Future auf ein Dreieinhalb-Jahres-Tief von 140-5/32 Punkten. *********************************************************** 07:30 ZAHLREICHE AKTIEN EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividenenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro BMW 93,30 4,00 Deutsche Telekom 14,14 0,65 Fresenius Medical Care 88,50 1,06 SAP 96,95 1,40 LEG Immobilien 95,04 3,04 Norma Group 69,25 1,05 1&1 Drillisch 62,40 1,60 freenet 26,63 1,65 Telefonica Deutschland 3,95 0,26 Diebold Nixdorf 62,40 2,82 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)