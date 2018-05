BÖRSEN-TICKER-UBS empfiehlt Deutsche Post zum Kauf - Aktie zieht an

Frankfurt, 22. Mai (Reuters) - Die Aktien der Deutschen Post steigen nach einer Kaufempfehlung der Investmentbank UBS um 1,1 Prozent auf 34,39 Euro und sind einer der Top-Favoriten im Dax. Die Analysten stuften die Aktien auf “Buy” von “Neutral” nach oben.

07:56 ANLEGER GREIFEN NACH KAUFEMPFEHLUNG BEI LEONI ZU

Leoni profitieren von einer Hochstufung und steigen vorbörslich um 2,2 Prozent. Damit sind sie einer der größten Gewinner im Mdax. Händlern zufolge haben die Analysten von HSBC ihr Rating für die Titel auf “Buy” von “Hold” und das Kursziel auf 65 Euro von 60 Euro angehoben.

07:40 RENDITE VON 10-JÄHR. ITALIEN-BONDS AUF 14-MONATS-HOCH

Die potenzielle neue Regierung in Italien macht Anleger an den Anleihemärkten nervös. Die Rendite der zehnjährigen Italien-Bonds steigt am Dienstag auf 2,418 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 14 Monaten. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)