BÖRSEN-TICKER-Isra Vision mit Aktiensplit

Frankfurt, 23. Mai (Reuters) - Isra Vision führen ihren angekündigten Aktiensplit durch. Aktionäre halten für jede vor der Maßnahme gehaltene Aktie nach dem Split fünf Aktien. Die Einbuchung der geteilten Aktien in die Depots erfolgt am Freitag. *********************************************************** 8:26 TÜRKISCHE LIRA FÄLLT WEITER Der Sinkflug der türkischen Lira hält an. Der Dollar legt zur Landeswährung 1,7 Prozent auf 4,7550 Lira zu. In der Nacht markierte der Dollar mit 4,8450 Lira ein Allzeithoch. Die Aussicht auf eine größere Einflussnahme des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan auf die Geldpolitik verstärkt Börsianern zufolge den Verkaufsdruck. ************************************************ 7:28 BET-AT-HOME.COM MIT DIVIDENDENABSCHLAG Folgende Unternehmen werden am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schlus Divide Unternehmen skurs nde Angaben in Euro bet-at-home.co 87,35 7,50 m AG