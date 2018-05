BÖRSEN-TICKER-Aareal Bank, Evonik, TAG und Pfeiffer ex Dividende

Frankfurt, 24. Mai (Reuters) - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro 23.05.18 ------------------------------------------------------------ Aareal Bank AG 38,40 2,50 Evonik Industries AG 30,23 1,15 TAG Immobilien AG 17,59 0,65 Pfeiffer Vacuum 148,40 2,00 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)