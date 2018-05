BÖRSEN-TICKER-Verkaufsempfehlung drückt ProSieben ans MDax-Ende

Frankfurt, 24. Mai (Reuters) - Eine Herabstufung drückt ProSiebenSat.1 ans Ende im MDax. Die Titel verlieren zwei Prozent auf 26,27 Euro. Analysten von Goldman Sachs stuften die Aktien auf "Sell" von "Neutral" zurück und senkten das Kursziel auf 26,30 Euro von 33,30 Euro. ******************************************************** 09:12 COMMERZBANK FLIEGEN NACH HERABSTUFUNG AUS DEN DEPOTS Commerzbank fallen nach einer Herabstufung um 2,7 Prozent auf ein Elf-Monats-Tief von 9,88 Euro und sind damit unter den schwächsten Werten im Dax. Analysten von Morgan Stanley stuften die Titel auf "Equal-weight" von "Overweight" zurück und senkten das Kursziel auf 12,00 von 15,70 Euro. ********************************************************* 07:40 AAREAL BANK, EVONIK, TAG UND PFEIFFER EX DIVIDENDE Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro 23.05.18 ------------------------------------------------------------ Aareal Bank AG 38,40 2,50 Evonik Industries AG 30,23 1,15 TAG Immobilien AG 17,59 0,65 Pfeiffer Vacuum 148,40 2,00 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)