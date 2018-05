BÖRSEN-TICKER-Italienische Bond-Renditen ziehen erneut an

Frankfurt, 25. Mai (Reuters) - Die Furcht vor einem harten Konfrontationskurs der neuen italienischen Regierung mit der EU treibt die Renditen der Staatsbonds des Landes weiter in die Höhe. Die zehnjährigen Titel klettern auf 2,463 Prozent und erreichten ein frisches 14-Monats-Hoch. Der Risikoaufschlag zu den deutschen Pendants vergrößert sich das erste Mal seit knapp einem Jahr auf 200 Basispunkte. Die Renditen der zehnjährigen spanischen und portugiesischen Staatsbonds ziehen ebenfalls an. Sie liegen bei 1,433 (Vorabend 1,397) beziehungsweise 1,947 (1,893) Prozent. ************************************************************ 07:44 HOCHTIEF NACH ANALYSTENKOMMENTAR IM AUFWIND Nach einer Hochstufung greifen Anleger bei Hochtief zu. Die Aktien legen bei Lang & Schwarz 1,8 Prozent zu und sind damit Spitzenreiter im MDax. Die Analysten von SocGen haben die Aktien auf "Hold" von "Sell" hochgenommen. ************************************************************ 07:38 ZAHLREICHE TITEL EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro 24.05.18 ------------------------------------------------------------ Deutsche Bank AG 10,27 0,11 Salzgitter AG 45,63 0,45 SMA Solar Technology AG 55,95 0,35 United Internet AG 54,42 0,85 Indus Holding AG 56,20 1,50 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)