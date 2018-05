BÖRSEN-TICKER-Aussicht auf höhere Fördermenge drückt Ölpreis

Frankfurt, 25. Mai (Reuters) - Die Aussicht auf eine höhere Fördermenge drückt auf den Ölpreis. Ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent verbilligt sich um bis zu 2,7 Prozent auf 76,63 Dollar. Saudi-Arabien und Russland wollen Insidern zufolge die seit eineinhalb Jahren dauernden Produktionseinschränkungen aufweichen. Hintergrund sind Produktionsausfälle in Venezuela und im Iran. ********************************************************** EUROPÄISCHER BANKENINDEX FÄLLT AUF 13-MONATS-TIEF Spekulationen auf Neuwahlen in Spanien bringen vor allem Aktien von Geldhäusern ins Straucheln. Der europäische Bankenindex fällt um 2,4 Prozent auf ein 13-Monats-Tief von 118,89 Punkten. Größte Verlierer sind die italienischen und spanischen Institute mit Verlusten von teilweise mehr als fünf Prozent. Deutsche Bank und Commerzbank sind mit 1,4 und 0,2 Prozent die einzigen Aktien in dem Index, die noch im Plus liegen. ********************************************************** 13:28 FOOT LOCKER ÜBERRASCHT ANLEGER POSITIV Foot Locker legen vorbörslich an der Wall Street um 14 Prozent zu. Der Sportschuh-Händler setzte im ersten Quartal mit 2,025 Milliarden Dollar etwas mehr um als von Analysten prognostiziert. ************************************************************ 9:45 VTG KLETTERN NACH KAUFEMPFEHLUNG AN SDAX-SPITZE VTG profitieren von einer Kaufempfehlung und steigen um 4,5 Prozent auf 53,60 Euro. Sie sind damit größter Gewinner im SDax. Analysten von Kepler Cheuvreux stuften die Titel auf "Buy" nach oben von "Hold" und erhöhten das Kursziel auf 57 Euro von 49 Euro. ********************************************************* 09:37 Aktionäre in Italien halten sich zurück: Der Mailänder Leitindex verliert 0,1 Prozent auf 22.721 Prozent und steht damit als einziger der größeren Leitindizes in Europa in den roten Zahlen. Vor allem Bankaktien fliegen aus den Depots. Der Bankenindex des Landes rutscht um gut ein Prozent auf 10.880 Zähler ab. ********************************************************** 09:33 ITALIENISCHE BOND-RENDITEN ZIEHEN ERNEUT AN Die Furcht vor einem harten Konfrontationskurs der neuen italienischen Regierung mit der EU treibt die Renditen der Staatsbonds des Landes weiter in die Höhe. Die zehnjährigen Titel klettern auf 2,463 Prozent und erreichten ein frisches 14-Monats-Hoch. Der Risikoaufschlag zu den deutschen Pendants vergrößert sich das erste Mal seit knapp einem Jahr auf 200 Basispunkte. Die Renditen der zehnjährigen spanischen und portugiesischen Staatsbonds ziehen ebenfalls an. Sie liegen bei 1,433 (Vorabend 1,397) beziehungsweise 1,947 (1,893) Prozent. ************************************************************ 07:44 HOCHTIEF NACH ANALYSTENKOMMENTAR IM AUFWIND Nach einer Hochstufung greifen Anleger bei Hochtief zu. Die Aktien legen bei Lang & Schwarz 1,8 Prozent zu und sind damit Spitzenreiter im MDax. Die Analysten von SocGen haben die Aktien auf "Hold" von "Sell" hochgenommen. ************************************************************ 07:38 ZAHLREICHE TITEL EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro 24.05.18 ------------------------------------------------------------ Deutsche Bank AG 10,27 0,11 Salzgitter AG 45,63 0,45 SMA Solar Technology AG 55,95 0,35 United Internet AG 54,42 0,85 Indus Holding AG 56,20 1,50 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)