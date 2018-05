BÖRSEN-TICKER-Dieselaffäre belastet Daimler-Aktie

Frankfurt, 28. Mai (Reuters) - Nach einem Medienbericht über die mögliche Prüfung von 120.000 Diesel-Wagen von Daimler fliegen die Aktien des Stuttgarter Autobauers aus den Depots. Sie verlieren im Frankfurter Frühhandel und bei Lang & Schwarz je rund ein Prozent und sind größter Verlierer im Dax. ************************************************** 07:56 PLÄNE FÜR HÖHERE FÖRDERMENGEN DRÜCKEN ÖLPREISE Die Aussicht auf steigende Fördermengen belasetet die Ölpreise. Die Sorte Brent verbilligt sich um 2,6 Prozent auf ein Drei-Wochen-Tief von 74,49 Dollar je Barrel, US-Leichtöl WTI gibt bis zu 3,1 Prozent auf 65,80 Dollar nach. Hintergrund für den Preisrückgang sind Bestrebungen der großen Produktionsländer Saudi-Arabien und Russland, die Öl-Exporte um eine Million Barrel pro Tag zu erhöhen. **************************************************** 07:40 BAYER UND TLG IMMOBILIEN EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Bayer AG 99,94 2,80 TLG Immobilien AG 23,62 0,82 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)