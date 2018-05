BÖRSEN-TICKER-Merck nach Kaufempfehlung an der Dax-Spitze

Frankfurt, 30. Mai (Reuters) - Merck KGaA steigen um bis zu 3,6 Prozent auf 88,32 Euro an die Dax-Spitze. Händlern zufolge treibt eine Kaufempfehlung der Commerzbank die Titel. Die Analysten hoben die Titel auf "Buy" von "Neutral" mit einem Kursziel von 100 (vorher 90) Euro. ********************************************************** 8:49 EURO STABILISIERT - ITALIEN-RENDITEN ETWAS TIEFER Der Euro geht im frühen Handel auf Erholungskurs. Die Gemeinschaftswährung legt bis zu 0,3 Prozent auf 1,1578 Dollar zu, nach dem sie am Dienstag wegen der Italien-Krise auf ein Zehn-Monats-Tief gefallen war. Die Renditen der zweijährigen italienischen Anleihen geben auf 2,138 von zuvor 2,429 Prozent nach, die zehnjährigen Papiere liegen bei 3,016 Prozent nach 3,104 Prozent. ************************************************************ 8:17 GRÜNES LICHT FÜR MONSANTO-ÜBERNAHME TREIBT BAYER Die Genehmigung der Monsanto-Übernahme durch das US-Justizministerium schiebt Bayer an. Die Aktien gewinnen bei Lang & Schwarz 1,1 Prozent und zählen damit zu den stärksten Dax-Werten. Monsanto hatten im US-Handel 0,7 Prozent zugelegt. *************************************************************** 07:55 SARTORIUS NACH HERUNTERSTUFUNG SCHWÄCHER Nach einer Herunterstufung geht es für Sartorius bei Lang & Schwarz bergab. Die Aktien verlieren 2,1 Prozent. HSBC haben Sartorius auf "Reduce" von "Hold" heruntergesetzt und sind damit schwächster TecDax-Wert. *************************************************************** 07:42 FRAPORT EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Mittwoch ex Dividende gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro 29.05.18 ------------------------------------------------------------ Fraport 79,58 1,50 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)