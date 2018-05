BÖRSEN-TICKER-Euro steigt über 1,16 Dollar

Frankfurt, 30. Mai (Reuters) - Der Euro holt weiter auf und steigt auf ein vorläufiges Tageshoch von 1,1623 Dollar. Damit liegt er etwa einen US-Cent über dem im asiatischen Handel markierten Tagestief. *********************************************************** 12:11 ITALIEN MUSS BEI ANLEIHE-AUKTION MEHR ZINSEN ZAHLEN Italien muss wegen der politischen Krise am Kapitalmarkt deutlich mehr Zinsen zahlen. Um 5,57 Milliarden Euro im Zuge von Anleihe-Auktionen einzusammeln, musste das Land bei den zehnjährigen Papieren eine Rendite von drei Prozent bieten - so viel wie seit Mai 2014 nicht mehr. Bei der Auktion Ende April lag der Zins lediglich bei 1,7 Prozent. ********************************************************* 11:24 ITALIEN-KRISE MACHT KUPFER ZU SCHAFFEN Aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der politischen Turbulenzen in Italien ziehen sich einige Anleger aus dem Kupfer-Markt zurück. Das Industriemetall verbilligt sich um 0,9 Prozent auf 6796 Dollar je Tonne. *********************************************************** 09:44 KWS SAAT NACH HOCHSTUFUNG GEFRAGT KWS Saat sind Spitzenreiter im SDax, nachdem das Bankhaus Lampe die Titel auf "Buy" von "Hold" hochgestuft hat. Die Papiere steigen um 5,4 Prozent auf 321 Euro. Das Kursziel hob Lampe auf 375 von 324 Euro an. ********************************************************* 09:36 MERCK NACH KAUFEMPFEHLUNG AN DER DAX-SPITZE Merck KGaA steigen um bis zu 3,6 Prozent auf 88,32 Euro an die Dax-Spitze. Händlern zufolge treibt eine Kaufempfehlung der Commerzbank die Titel. Die Analysten hoben die Titel auf "Buy" von "Neutral" mit einem Kursziel von 100 (vorher 90) Euro. ********************************************************** 08:49 EURO STABILISIERT - ITALIEN-RENDITEN ETWAS TIEFER Der Euro geht im frühen Handel auf Erholungskurs. Die Gemeinschaftswährung legt bis zu 0,3 Prozent auf 1,1578 Dollar zu, nach dem sie am Dienstag wegen der Italien-Krise auf ein Zehn-Monats-Tief gefallen war. Die Renditen der zweijährigen italienischen Anleihen geben auf 2,138 von zuvor 2,429 Prozent nach, die zehnjährigen Papiere liegen bei 3,016 Prozent nach 3,104 Prozent. ************************************************************ 08:17 GRÜNES LICHT FÜR MONSANTO-ÜBERNAHME TREIBT BAYER Die Genehmigung der Monsanto-Übernahme durch das US-Justizministerium schiebt Bayer an. Die Aktien gewinnen bei Lang & Schwarz 1,1 Prozent und zählen damit zu den stärksten Dax-Werten. Monsanto hatten im US-Handel 0,7 Prozent zugelegt. ************************************************************ 07:55 SARTORIUS NACH HERUNTERSTUFUNG SCHWÄCHER Nach einer Herunterstufung geht es für Sartorius bei Lang & Schwarz bergab. Die Aktien verlieren 2,1 Prozent. HSBC haben Sartorius auf "Reduce" von "Hold" heruntergesetzt und sind damit schwächster TecDax-Wert. ************************************************************ 07:42 FRAPORT EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Mittwoch ex Dividende gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro 29.05.18 ------------------------------------------------------------ Fraport 79,58 1,50 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)