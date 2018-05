BÖRSEN-TICKER-Italienischer Leitindex gibt Gewinne ab

Frankfurt, 31. Mai (Reuters) - Bei den Anlegern überwiegt angesichts der Regierungskrise in Italien wieder die Vorsicht: der italienische Leitindex gibt seine Kursgewinne von bis zu 1,4 Prozent nahezu komplett ab und steht nur noch leicht höher bei 21.807 Punkten. ************************************************************ SCHWEDISCHE BANK SEB KAPPT EURO-PROGNOSE DEUTLICH Die Analysten der schwedischen Bank SEB senken ihre Prognosen für den Euro deutlich. Sie gehen davon aus, dass die Gemeinschaftswährung wegen der politischen Unsicherheiten in Italien bis zum Ende des dritten Quartals auf 1,10 Dollar fallen wird. Zuvor lag die Prognose der Bank bei 1,18 Dollar. Zum Jahresende erwarten die SEB-Experten den Euro bei 1,12 Dollar bis 1,14 Dollar. ***************************************************** 09:43 EURO WIEDER ÜBER 1,17 DOLLAR Der Euro weitet seine Gewinne aus und steigt wieder über die Marke von 1,17 Dollar. Er gewinnt 0,4 Prozent auf 1,1701 Dollar. ****************************************************** 09:18 KAUFEMPFEHLUNG SCHIEBT COVESTRO AN DAX-SPITZE Covestro setzen sich nach einer Kaufempfehlung mit einem Plus von zwei Prozent auf 79,06 Euro an die Dax-Spitze. Analysten von Berenberg stuften die Titel auf "Buy" von "Hold" nach oben und erhöhten das Kursziel auf 86 Euro von 85 Euro. ******************************************************* 08:42 AUTOAKTIEN NACH BERICHT ÜBER TRUMP-DROHUNG IM MINUS Spekulationen über eine noch striktere US-Handelpolitik machen Anleger von Autoaktien nervös. Die Titel von Volkswagen, BMW und Daimler schwächen sich im Frankfurter Frühhandel und bei Lang & Schwarz um je knapp ein Prozent ab. Laut einem Bericht der "Wirtschaftswoche" sagte US-Präsident Donald Trump, er werde seine Handelspolitik beibehalten, bis keine Mercedes-Modelle mehr auf der Fifth Avenue in New York rollten. ******************************************************** 08:18 THYSSENKRUPP UND SALZGITTER WEGEN US-ZÖLLEN TIEFER Die Furcht vor US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus der EU belastet die Aktien von Thyssenkrupp. Sie verlieren im Frankfurter Frühhandel und bei Lang & Schwarz jeweils rund ein Prozent und sind größter Dax-Verlierer. Im MDax tragen Salzgitter die rote Laterne mit ebenfalls rund einem Prozent Minus. ********************************************************* 07:38 STRÖER, SOFTWARE AG UND ANDERE EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Ströer SE & Co KGaA 56,10 1,30 Nemetschek SE 101,90 0,75 Software AG 40,66 0,65 Wacker Neuson SE 26,18 0,60 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)