BÖRSEN-TICKER-Apple-Zulieferer nach Dialog-Warnung unter Druck

Frankfurt, 01. Jun (Reuters) - Nach einer Prognosesenkung von Dialog Semi sind auch andere Apple-Zulieferer und die gesamte Chipbranche unter Druck. In Mailand fallen STMicroelectronics um 1,2 Prozent, in Zürich verlieren AMS mehr als zwei Prozent. Infineon sind mit einem Minus von einem halben Prozent zeitweise größter Dax-Verlierer. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

