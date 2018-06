BÖRSEN-TICKER-Deutsche Bank und Commerzbank auf Erholungskurs

Frankfurt, 07. Jun (Reuters) - Bank-Aktien setzen ihren Erholungskurs fort. Die Papiere der Deutschen Bank und Commerzbank stehen mit einem Plus von jeweils 2,6 Prozent an der Dax-Spitze. Seit Monatsbeginn haben Deutsche Bank und Commerzbank bereits 4,4 und sieben Prozent zugelegt, nachdem sie im Mai 17 beziehungsweise knapp zwölf Prozent verloren hatten. ************************************************************ 09:31 TECHNISCHE STÖRUNG LEGT LONDONER BÖRSE LAHM An der Londoner Börse steht wegen technischer Probleme alles still. Zur Eröffnung kann in den britischen Indizes, dem Leitindex FTSE und den Nebenwerteindizes, nicht gehandelt werden. Die Eröffnungsauktion sei verzögert, sagte ein Sprecher des Börsenbetreibers LSE. Weitere Informationen dazu würden so schnell wie möglich weitergegeben. ******************************************************** 8:56 EURO UND BOND-RENDITEN ERKLIMMEN ZWEI-WOCHEN-HOCHS Spekulationen auf ein baldiges Ende der Geldflut durch die EZB treiben den Euro weiter an. Er steigt im frühen Geschäft auf ein Zwei-Wochen-Hoch von 1,1808 Dollar. Die Verzinsung der deutschen zehnjährigen Bundesanleihe zieht um 4,5 Basispunkte an und erreicht erstmals seit zwei Wochen 0,5 Prozent. Auslöser waren Äußerungen von EZB-Vertretern, die Spekulationen schürten, die Notenbank könnte schon in der nächsten Woche ein Ende ihrer Bond-Käufe einläuten. *********************************************************** STEINHOFF-ANLEGER HOFFEN AUF FORTSCHRITTE BEI ENTSCHULDUNG Steinhoff springen im Frankfurter Frühhandel um knapp 60 Prozent in die Höhe. Anleger hoffen auf Fortschritte bei der Entschuldung des Möbelkonzerns, nachdem er sich mit wichigen Kreditgebern teilweise geeinigt hat. ********************************************************** 7:57 KUPFERPREIS KLETTERT AUF FÜNF-MONATS-HOCH Spekulationen auf Nachschub-Probleme treiben den Kupferpreis weiter in die Höhe. Das Industriemetall verteuert sich um bis zu 0,9 Prozent auf 7287 Dollar je Tonne, den höchsten Stand seit Ende Dezember 2017. Genährt wurden die Spekulationen vom Tarifstreit in der weltgrößten Kupfermine Escondida in Chile. ******************************************************** 07:38 ZAHLREICHE TITEL EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro 06.06.18 ------------------------------------------------------------ STADA Arzneimittel AG 81,78 0,11 Uniper SE 27,03 0,74 S&T AG 20,14 0,13 Cewe Stiftung & Co KGaA 85,00 1,85 Rhoen Klinikum AG 26,90 0,22 VTG AG 53,50 0,90 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)