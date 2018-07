BÖRSEN-TICKER-Caterpillar und Deere ziehen an - US-Agrarpolitik im Fokus

Frankfurt, 24. Jul (Reuters) - Die Aussicht auf Hilfen für die Landwirte in den USA treiben die Aktien von Caterpillar und Deere um 4,8 beziehungsweise über drei Prozent in die Höhe. Laut Medien will die US-Regierung die Folgen des Handelsstreits für die US-Bauern abfedern.

***********************************************************

13:03 BITCOIN-KURS KLETTERT AUF ZWEI-MONATS-HOCH

Erstmals seit zwei Monaten überspringt Bitcoin wieder die 8000er Marke. Die Cyber-Devise verteuert sich um 5,6 Prozent auf 8133,74 Dollar. Das Interesse von Blackrock an einem Einstieg in das Geschäft mit Kryptowährungen gebe Bitcoin & Co. weiter Auftrieb, sagt Analyst Timo Emden von Emden Research.

***********************************************************

12:50 RANDSTAD VOR GRÖßTEM TAGESGEWINN SEIT 2015

Ein Umsatz- und Gewinnanstieg verhilft Randstad zu einem Kursplus von 5,1 Prozent. Damit steuern die Aktien der Zeitarbeitsfirma auf den größten Tagesgewinn seit knapp drei Jahren zu.

***********************************************************

10:41 DAX UND EUROSTOXX BESCHLEUNIGEN ERHOLUNG

Dax und EuroStoxx50 verdoppeln binnen Minuten ihre Kursgewinne. Die beiden Indizes gewinnen jeweils rund ein Prozent auf 12.692 und 3481 Punkte. Einen konkreten Auslöser können Börsianer nicht nennen. Offenbar verzerrten die insgesamt niedrigen Handelsumsätze die Kursentwicklung, sagt einer von ihnen.

***********************************************************

10:15 EURO LEGT NACH DEUTSCHEN EINKAUFSMANAGERDATEN ZU

Die überraschend gute Stimmung der deutschen Einkaufsmanager gibt dem Euro Auftrieb. Er verteuert sich binnen Minuten auf 1,1704 von zuvor 1,1672 Dollar.

***********************************************************

07:25 AT&S MIT DIVIDENDENABSCHLAG GEHANDELT

Die Aktien von AT&S werden an diesem Dienstag mit einem Dividendenabschlag von 0,36 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Vortagesschluss von 16,92 Euro bedeutet dies ein Minus von 2,1 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)