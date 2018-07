BÖRSEN-TICKER-Kion erneut auf Talfahrt - Kursziel-Senkungen

Frankfurt, 27. Jul (Reuters) - Am Tag nach enttäuschenden Geschäftszahlen rutschen die Aktien von Kion weiter ab. Sie fallen nach zahlreichen negativen Analystenkommentaren um 5,3 Prozent auf ein 17-Monats-Tief von 57,37 Euro. Unter anderem senkten die Experten der Deutschen Bank ihr Kursziel auf 60 von 71 Euro.

09:54 VERKAUF VON US-SCHIEFERÖLGESCHÄFT HILFT BHP

Der 10,5 Milliarden Dollar schwere Verkauf von Schieferöl-Förderstätten in den USA an BP verhilft BHP Billiton zu einem Kursplus von 4,2 Prozent. Die Aktien von BP fallen dagegen um zwei Prozent.

09:34 AUSBLICK BEFLÜGELT “CLEARASIL”-MACHER RECKITT BENCKISER

Ein Umsatzplus und angehobene Wachstumsziele bescheren Reckitt Benckiser den größten Kurssprung seit neuneinhalb Jahren. Die Aktien steigen um 8,4 Prozent auf ein Sechs-Monats-Hoch von 6843 Pence.

09:17 CARREFOUR MIT GRÖßTEM KURSSPRUNG SEIT 2013

Ein überraschend starkes Gewinnplus verhilft Carrefour zum größten Kurssprung seit fünfeinhalb Jahren. Die Aktien steigen in Paris um gut neun Prozent auf 15,17 Euro.

08:34 GROßAUFTRAG SCHIEBT ISRA VISION AN

Ein Auftrag in zweistelliger Millionenhöhe ermuntert Anleger zum Einstieg bei Isra Vision. Die Aktien gewinnen im Geschäft von Lang & Schwarz 2,3 Prozent.

08:29 NEMETSCHEK NACH ZAHLEN IM AUFWIND

Ein Umsatz- und Gewinnsprung hievt Nemetschek an die Spitze des TecDax. Die Aktien gewinnen im Frankfurter Frühhandel 2,2 Prozent.

07:45 AIXTRON UND KRONES AUF ERHOLUNGSKURS

Nach den jüngsten Kursverlusten von Aixtron und Krones nutzen Anleger am Freitag die Gelegenheit zum Einstieg bei den beiden Unternehmen. Aixtron gewannen vorbörslich 1,8 Prozent, nachdem sie am Donnerstag 4,6 Prozent verloren hatten. Krones legten 1,2 Prozent (Donnerstag: minus sieben Prozent) zu. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)