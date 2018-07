BÖRSEN-TICKER-Europäisches Inflationsbarometer auf Sechs-Wochen-Hoch

Frankfurt, 31. Jul (Reuters) - Die etwas stärker als erwartet gestiegenen Verbraucherpreise im Juli treiben die langfristigen Inflationserwartungen an. Das für die EZB-Geldpolitik wichtige Barometer, der sogenannte Five-Year-Five-Year-Forward klettert um 0,7 Prozent auf ein Sechs-Wochen-Hoch von 1,7454 Prozent. Die Inflation in der Euro-Zone stieg im Juli auf 2,1 Prozent an.

07:54 LUFTHANSA STEIGEN NACH ÜBERTROFFENER ANALYSTENPROGNOSE

Anleger decken sich nach dem überraschend geringen Ergebnisrückgang bei der Lufthansa mit Aktien der Airline ein. Die Titel klettern vorbörslich um gut ein Prozent und sind unter den Top-Favoriten im Dax.

07:46 FUCHS PETROLUB ÜBERNEHMEN NACH ZAHLEN MDAX-SPITZE

Fuchs Petrolub stehen in der Gunst der Anleger nach dem Gewinn- und Umsatzplus im zweiten Quartal weit oben. Die im MDax notierten Titel steigen bei Lang & Schwarz um 1,3 Prozent.

07:34 HEIDELBERGCEMENT NACH ZAHLEN BEI ANLEGERN GEFRAGT

Anleger greifen nach einem Gewinnanstieg im zweiten Quartal bei HeidelbergCement zu. Die Aktien steigen am Dienstag vorbörslich um 1,8 Prozent und sind unter den größten Gewinnern im Dax.