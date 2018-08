MÄRKTE-HelloFresh-Rivale Blue Apron verdirbt Anlegern mit Zahlen Appetit

New York, 02. Aug (Reuters) - In New York haben die Anleger am Donnerstag die Aktien von Blue Apron in hohem Bogen aus ihren Depots geworfen. Die Titel stürzten um 19,4 Prozent auf 1,95 Dollar ab. Damit liegen sie weit unter dem Ausgabekurs von zehn Dollar beim Börsengang im Juni 2017. Der HelloFresh-Rivale hatte im zweiten Quartal einen höheren Verlust ausgewiesen. Zudem fiel die Zahl der Kunden um 25 Prozent. Blue Apron bietet sogenannte Kochboxen an, die Rezepte und die dazugehörigen Lebensmittel enthalten. Die im SDax gelisteten HelloFresh-Aktien verloren rund drei Prozent auf 14,15 Euro.

