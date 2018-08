BÖRSEN-TICKER-Anleger honorieren Kundenwachstum bei T-Mobile US

Frankfurt, 02. Aug (Reuters) - T-Mobile US steigen um vier Prozent auf 61,76 Dollar. Die US-Tochter der Deutschen Telekom hatte dank niedriger Preise im zweiten Quartal viele Kunden angelockt. Analysten äußerten sich positiv.

15:49 APPLE NIMMT REKORD-BÖRSENWERT WIEDER INS VISIER

Die Gewinnmitnahmen können Apple nur wenige Minuten bremsen: Nach einem schwächeren Auftakt und eine Kursminus von 0,6 Prozent drehen die Aktien ins Plus und steigen um 0,5 Prozent auf die Bestmarke von über 202,50 Dollar. Der Aktienkurs des ohnehin schon wertvollsten Konzerns der Welt muss nur noch um einige Dollar auf 207,04 Dollar steigen, um als erstes US-Unternehmen einen Börsenwert von einer Billion Dollar zu erreichen.

15:43 BOMBARDIER AN BÖRSE NACH ZAHLEN GEFRAGT

Die Rückkehr in die Gewinnzone gefällt den Aktionären von Bombardier: Die Aktien heben in Toronto um fünf Prozent auf 4,99 kanadische Dollar ab.

15:14 RATIOPHARM-MUTTER TEVA ENTTÄUSCHT AKTIONÄRE

Teva brechen an der Börse in Tel Aviv um über neun Prozent ein und dürften auch in New York auf Talfahrt gehen. Der Generika-Konzern habe trotz einer Prognoseanhebung enttäuscht, sagten Händler.

12:40 PROSIEBEN LAUFEN DIE ANLEGER DOCH WIEDER DAVON

Nach einer ersten fast euphorischen Aufnahme des Zwischenberichts kehrt bei den Aktionären von ProSiebenSat.1 Ernüchterung ein: Die Aktien fallen um über fünf Prozent auf 21,38 Euro, nach einem Anstieg um bis zu 5,5 Prozent. “Auf den zweiten Blick finden die Anleger die Zahlen wohl doch nicht so ermutigend”, sagte ein Händler. Die Analysten von Liberum vermuten, dass der Markt die Erwartungen für den Rest des Jahres eher nach unten schrauben wird.

11:27 ANALYSTENKOMMENTAR SETZT PATRIZIA UNTER DRUCK

Nach einer Kurszielsenkung wenden sich Anleger von Patrizia Immobilien ab. Die im Kleinwerte-Index SDax notierten Aktien verlieren 4,3 Prozent auf 18,46 Euro. Analysten vom Bankhaus Lampe senkten ihr Kursziel für die Titel auf 19,50 von zuvor 21,00 Euro und bestätigten das Rating mit “hold”. Trotz der jüngsten Prognoseanhebung äußerten die Analysten Bedenken über die künftige Erlösentwicklung.

10:11 ANDRITZ NACH ZAHLEN TOP-FAVORIT AN BÖRSE IN WIEN

Investoren decken sich nach einem Umsatzanstieg und Auftragsplus mit Aktien von Andritz ein. Die Titel steigen an der Börse in Wien um 4,7 Prozent auf ein Zwölf-Monats-Hoch von 50,75 Euro.

09:19 NORMA NACH KAUFEMPFEHLUNG GEFRAGT

Eine Kaufempfehlung gibt den Aktien von Norma Auftrieb. Sie steigen um 2,4 Prozent auf 54,55 Euro und sind damit einer der größten Gewinner im MDax. Händlern zufolge stuften die Analysten von HSBC die Titel auf “buy” von “hold” nach oben. Sie senkten aber das Kursziel auf 63 von 66 Euro. Die Experten von Jefferies bestätigten ihr Rating für Norma laut Händlern mit “buy”, senkten das Kursziel aber ebenfalls und zwar auf 69 von 75 Euro.

08:41 SIEMENS RUTSCHEN NACH ZAHLEN ANS DAX-ENDE

Siemens kann mit seinem Gewinnanstieg im vergangenen Quartal bei Anlegern nicht punkten. Die Aktien verlieren im Frankfurter Frühhandel ein Prozent und sind schwächster Wert im Dax. Ein Händler sagte, die Quartalsergebnisse seien zufriedenstellend, einige Analysten hätten aber auf eine Erhöhung der Prognose für das Ergebnis je Aktie gesetzt.

08:15 AUSBLICK SETZT DELIVERY HERO ZU

Die schwindende Aussicht auf einen baldigen Sprung über die Gewinnschwelle belastet Delivery Hero. Die Aktien verlieren im Frankfurter Frühhandel ein Prozent.

07:45 K+S NACH ZAHLEN VON KONKURRENT NUTRIEN IM AUFWIND

Ein überraschend starkes Quartalsergebnis des kanadischen Konkurrenten Nutrien ermuntert Anleger am Donnerstag zum Einstieg bei K+S. Die Aktien gewinnen vorbörslich zwei Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)