BÖRSEN-TICKER-Rhön Klinikum nach Berenberg-Kommentar im Minus

Frankfurt, 06. Aug (Reuters) - Ein negativer Analystenkommentar drückt Rhön Klinikum ans SDax-Ende. Die Papiere büßen fünf Prozent auf 24,66 Euro ein. Die Experten der Berenberg Bank kürzen ihr Kursziel auf 27,75 von 29,15 Euro.

***********************************************************

09:54 HERUNTERSTUFUNG BELASTET OSRAM

Ein negativer Analystenkommentar setzt Osram unter Verkaufsdruck. Die Aktien fallen um vier Prozent auf 39,19 Euro. Die Experten der HSBC stuften die Titel auf “Hold” von “Buy” herunter und senkten das Kursziel auf 40 von 76 Euro.

***********************************************************

09:41 STABILUS NACH ZAHLEN GEFRAGT

Ein Umsatz- und Gewinnplus ermuntert Anleger zum Einstieg bei Stabilus. Die Aktien setzen sich mit einem Kursplus von 3,3 Prozent an die Spitze des SDax.

***********************************************************

08:29 XING ÜBERNEHMEN NACH ZAHLEN TECDAX-SPITZE

Ein Umsatz- und Gewinnsprung gibt Xing Auftrieb. Die Aktien steigen im Geschäft von Lang & Schwarz um 1,5 Prozent und sind damit Spitzenreiter im TecDax.

***********************************************************

07:36 TÜRKISCHE LIRA FÄLLT AUF ERNEUTES REKORDTIEF

Wegen des Streits mit den USA über einen inhaftierten US-Pfarrer ziehen sich am Montag weitere Anleger aus der türkischen Lira zurück. Ein Dollar ist mit 5,1187 Lira so teuer wie noch nie. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)