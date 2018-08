Frankfurt, 08. Aug (Reuters) - Mit Verkäufen reagieren Anleger auf die Zahlen der Münchener Rück. Die Papiere geben vorbörslich 0,7 Prozent nach.

***********************************************************

07:39 E.ON NACH ZAHLEN IM AUFWIND

Ein Gewinnanstieg hievt E.ON am Mittwoch an die Dax-Spitze. Die Aktien steigen vorbörslich um 1,5 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)