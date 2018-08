BÖRSEN-TICKER-Wacker Neuson erneut gefragt - Kaufempfehlung

Frankfurt, 08. Aug (Reuters) - Dank eines positiven Analystenkommentars setzen Wacker Neuson ihren Höhenflug fort. Die Titel gewinnen vorbörslich 3,1 Prozent, nachdem sie am Dienstag dank eines Gewinnsprungs neun Prozent zugelegt hatten. Die Analysten der Berenberg Bank stuften die Papiere auf “Buy” von “Hold” hoch.

07:45 MÜNCHENER RÜCK RUTSCHEN ANS DAX-ENDE

Mit Verkäufen reagieren Anleger auf die Zahlen der Münchener Rück. Die Papiere geben vorbörslich 0,7 Prozent nach.

07:39 E.ON NACH ZAHLEN IM AUFWIND

Ein Gewinnanstieg hievt E.ON am Mittwoch an die Dax-Spitze. Die Aktien steigen vorbörslich um 1,5 Prozent.