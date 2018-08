BÖRSEN-TICKER-Türkische Lira erneut unter Druck

Frankfurt, 09. Aug (Reuters) - Devisen-Investoren sorgen sich vor einer weiteren Zuspitzung im Streit zwischen der Türkei und den USA. Die türkische Lira schwächt sich erneut ab. Ein Dollar kostet mit 5,35 Lira gut ein Prozent mehr. In Gesprächen zwischen Washington und Ankara über den in der Türkei inhaftierten US-Pastor gibt es bislang noch keine Ergebnisse.

*********************************************************

07:59 STRÖER-AKTIEN GEFRAGT NACH UMSATZ- UND GEWINNPLUS

Investoren decken sich nach einem Umsatz- und Ergebnisplus mit Aktien von Ströer ein. Die Aktien steigen im vorbörslichen Handel um ein Prozent und liegen an der MDax-Spitze.

07:43 EVOTEC GEBEN NACH ZAHLEN AN DER BÖRSE GAS

Nach einem Umsatz- und Gewinnanstieg im vergangenen Quartal legen die Aktien von Evotec bei Lang & Schwarz um 2,7 Prozent zu. Damit sind sie größter Gewinner im TecDax.

***********************************************************

07:38 ADIDAS STEIGEN NACH ZAHLEN VORBÖRSLICH AN DAX-SPITZE

Adidas kommt mit seinen Quartalszahlen gut an bei Investoren. Die Aktien legen am Donnerstg vorbörslich um 1,5 Prozent zu und sind damit unter den Top-Favoriten im Dax, der kaum verändert indiziert ist. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)