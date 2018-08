Frankfurt, 16. Aug (Reuters) - Der Euro geht am Donnerstag auf Erholungskurs und notiert in der Spitze bei 1,1398 Dollar. Am Mittwoch war er auf ein 14-Monats-Tief von 1,1297 Dollar gefallen.

