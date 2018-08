BÖRSEN-TICKER-Istanbuler Börse fällt vor Türkei-Telefonkonferenz

Frankfurt, 16. Aug (Reuters) - Unmittelbar vor einer Telefonkonferenz des türkischen Finanzministers Berat Albayrak mit 3000 Investoren steigt die Nervosität der Anleger. Der Leitindex der Istanbuler Börse fällt um 2,4 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 88.061,89 Punkten.

08:12 KAUFEMPFEHLUNG STÜTZT HHLA

Nach einer Kaufempfehlung geht es für HHLA bergauf. Die Aktien des Hamburger Hafenkonzerns klettern bei Lang & Schwarz um 3,1 Prozent in die Höhe. HSBC hat die Titel auf “Buy” von “Hold” gesetzt.

07:57 EURO AUF ERHOLUNGSKURS

Der Euro geht am Donnerstag auf Erholungskurs und notiert in der Spitze bei 1,1398 Dollar. Am Mittwoch war er auf ein 14-Monats-Tief von 1,1297 Dollar gefallen.