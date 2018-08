BÖRSEN-TICKER-Türkische Lira zieht während Telefonkonferenz an

Frankfurt, 16. Aug (Reuters) - Das Bekenntnis des türkischen Finanzministers Berat Albayrak zu Haushaltsdisziplin und zur Unterstützung der Notenbank im Kampf gegen die Inflation hilft der Währung des Landes. Der Dollar weitet im Gegenzug seine Verluste aus und verliert fünf Prozent auf 5,6645 Lira.

14:41 ISTANBULER BÖRSE FÄLLT VOR TÜRKEI-TELEFONKONFERENZ

Unmittelbar vor einer Telefonkonferenz des türkischen Finanzministers Berat Albayrak mit 3000 Investoren steigt die Nervosität der Anleger. Der Leitindex der Istanbuler Börse fällt um 2,4 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 88.061,89 Punkten.

08:12 KAUFEMPFEHLUNG STÜTZT HHLA

Nach einer Kaufempfehlung geht es für HHLA bergauf. Die Aktien des Hamburger Hafenkonzerns klettern bei Lang & Schwarz um 3,1 Prozent in die Höhe. HSBC hat die Titel auf “Buy” von “Hold” gesetzt.

07:57 EURO AUF ERHOLUNGSKURS

Der Euro geht am Donnerstag auf Erholungskurs und notiert in der Spitze bei 1,1398 Dollar. Am Mittwoch war er auf ein 14-Monats-Tief von 1,1297 Dollar gefallen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)