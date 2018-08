BÖRSEN-TICKER-Türkische Lira erneut auf Erholungskurs

Frankfurt, 17. Aug (Reuters) - Die türkische Lira setzt ihren Erholungskurs am Freitag fort. Der Dollar verbilligt sich im Gegenzug auf 5,7465 Lira von 5,8240 Lira am Donnerstagabend. Der türkische Finanzministers Berat Albayrak hatte in einer Telefonkonferenz mit Tausenden Investoren und Volkswirten Zuversicht und Gelassenheit demonstriert. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

