BÖRSEN-TICKER-Lira beschleunigt Talfahrt - Dax im Minus

Frankfurt, 17. Aug (Reuters) - Für die türkische Lira geht es weiter bergab. Der Dollar verteuert sich um Gegenzug um knapp neun Prozent auf 6,3396 Lira. Der Leitindex in Istanbul notiert ein Prozent schwächer. Auch am deutschen Aktienmarkt ist die Nervosität zu spüren: Der Dax fällt um 0,5 Prozent auf 12.180 Zähler, nachdem er zuvor kaum verändert notiert hatte.

10:47 AKTIEN VON ATLANTIA ZIEHEN WIEDER AN

Der durch den Brückeneinsturz in Genua ausgelöste Kurssturz bei Atlantia ist vorerst beendet. Die Aktien steigen um 6,5 Prozent auf 19,50 Euro, notieren damit aber immer noch gut 20 Prozent unter dem Niveau vor dem Unglück.

***********************************************************

08:52 TÜRKISCHE LIRA ERNEUT AUF ERHOLUNGSKURS

Die türkische Lira setzt ihren Erholungskurs am Freitag fort. Der Dollar verbilligt sich im Gegenzug auf 5,7465 Lira von 5,8240 Lira am Donnerstagabend. Der türkische Finanzministers Berat Albayrak hatte in einer Telefonkonferenz mit Tausenden Investoren und Volkswirten Zuversicht und Gelassenheit demonstriert. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)