BÖRSEN-TICKER-Talfahrt der iranischen Währung Rial geht weiter

Frankfurt, 05. Sep (Reuters) - Die Wirtschaftskrise im Iran drückt die Währung des Landes von einem Rekordtief auf das nächste. Ein Dollar kostet inzwischen 146.000 Rial, heißt es auf der Internetseite von Bonbast.com, die Schwarzmarktpreise beobachtet. Offiziell notiert er bei 42.000 Rial.

***********************************************************

09:28 ITALIENS BOND-RENDITE WIEDER UNTER DREI PROZENT

Die nachlassende Furcht vor einem übermäßigen italienischen Haushaltsdefizit ermuntert Anleger zum Kauf von Anleihen des Landes. Die drückt die Rendite der zehnjährigen Titel auf 2,954 von 3,036 Prozent. Damit ist der Abstand zu vergleichbaren Bundespapieren auf dem niedrigsten Stand seit etwa einem Monat.

***********************************************************

09:19 NORMA GEHEN AUF ERHOLUNGSKURS

Nach den jüngsten Kursverlusten nutzen Anleger die Gelegenheit zum Einstieg beim Autozulieferer Norma. Die Aktien steigen um 4,2 Prozent, nachdem sie in den vorangegangenen Tagen zeitweise etwa acht Prozent verloren hatten.

***********************************************************

09:12 HERUNTERSTUFUNG SCHMECKT VAPIANO-ANLEGERN NICHT

Nach einer Herunterstufung werfen Anleger Vapiano-Aktien in hohem Bogen aus ihren Depots. Ihr Kurs fällt um mehr als 18 Prozent - so stark wie noch nie seit dem Börsengang 2017. Mit 14,70 Euro sind sie zudem so billig wie noch nie. Die Analysten der Berenberg Bank stuften die Papiere auf “Hold” von “Buy” zurück und senkten das Kursziel auf 17,50 von 29 Euro.

***********************************************************

08:41 INDISCHE RUPIE FÄLLT WEITER

Die indische Währung setzt ihre Talfahrt fort. Der Dollar verteuerte sich im Gegenzug um 0,3 Prozent auf 71,80 Rupien. Damit war eine Rupie gegenüber dem Dollar so wenig wert wie noch nie. Händler sagten, dass die indische Zentralbank am Mittwoch mit Dollarverkäufen gegensteuerte, um die heimische Währung zu stützen. Die Furcht vor einer Zuspitzung im Handelsstreit zwischen den USA und China und der Verfall der türkischen Lira setzt Währungen aus Schwellenländern seit Wochen unter Druck.

************************************************************

7:45 KAUFEMPFEHLUNG BEFLÜGELT AIXTRON

Ein positiver Analystenkommentar hievt Aixtron am Mittwoch an die Spitze des TecDax. Die Aktien steigen vorbörslich um 3,7 Prozent auf etwa 10,70 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank stuften die Titel auf “Buy” von “Hold” hoch und hoben das Kursziel auf 13,80 von fünf Euro an. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)