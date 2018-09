BÖRSEN-TICKER-Verkaufsempfehlungen drücken Schaeffler und Leoni

Frankfurt, 06. Sep (Reuters) - Mit Kursverlusten von fünf und sechs Prozent auf 10,48 beziehungsweise 33,77 Euro zählen Schaeffler und Leoni im MDax zu den Schlusslichtern. Die Analysten der UBS hatten die Papiere der beiden Autozulieferer auf “sell” von “neutral” zurückgestuft. Bei Leoni reduzierten sie das Kursziel auf 29 von 54 Euro, bei Schaeffler auf zehn von zwölf.

11:28 RHEINMETALL WEITEN NACH GROßAUFTRAG GEWINNE AUS

Rheinmetall steigen um 2,7 Prozent auf 91,18 Euro und liegen damit an der MDax-Spitze. Die australischen Streitkräfte haben dem Konzern einen Folgeauftrag im Volumen von 430 Millionen Euro für die Lieferung von 1000 weiteren Militär-Lkw erteilt.

10:55 BAYER BLEIBEN UNTER DRUCK

Bayer verlieren 2,3 Prozent auf 76,70 Euro und zählen damit im Dax zu den Schlusslichtern. Nach der Quartalsbilanz am Mittwoch hatten die Titel schon 1,7 Prozent verloren. Mehrere Analysten senkten ihre Kursziele für Bayer.

10:40 KAUFEMPFEHLUNG GIBT ENEL MEHR ENERGIE

Enel-Aktien steigen um 2,6 Prozent auf 4,40 Euro und sind damit im EuroStoxx50 der zweitstärkste Wert nach Safran. Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Papiere des italienischen Versorgers hoch auf “buy” von “neutral”.

07:59 ANALYSTENKOMMENTAR SCHIEBT RWE AN

RWE sind mit einem Plus von 1,2 Prozent bei Lang & Schwarz Spitzenreiter im Dax. Händlern zufolge haben die Analysten von HSBC die Titel auf “Buy” von “Reduce” hochgestuft.

07:55 LANXESS NACH KAUFEMPFEHLUNG IM AUFWIND

Nach einer Kaufempfehlung vom Bankhaus Lampe steht Lanxess mit einem Plus von 1,7 Prozent bei Lang & Schwarz an der MDax-Spitze. Die Analysten haben die Titel des Spezialchemiekonzerns auf “Buy” von “Hold” gesetzt und das Kursziel auf 88 (68) Euro erhöht. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)