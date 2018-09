BÖRSEN-TICKER-Mögliche Palastrevolte gegen May drückt Pfund

Frankfurt, 12. Sep (Reuters) - Ein BBC-Bericht über Pläne konservativer Politiker zum Sturz der britischen Premierministerin Theresa May machen dem Pfund Sterling zu schaffen. Es verbilligt sich um 0,3 Prozent auf 1,2995 Dollar.

07:40 SÜDAFRIKA-AUFTRAG GIBT NORDEX VORBÖRSLICH RÜCKENWIND

Großaufträge aus Südafrika hieven Nordex am Mittwoch an die TecDax-Spitze. Die Aktien gewinnen vorbörslich 2,5 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)