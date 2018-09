BÖRSEN-TICKER-SSE-Kurssturz setzt RWE und E.ON zu

Frankfurt, 12. Sep (Reuters) - Eine Gewinnwarnung von SSE aus Großbritannien belastet die deutschen Versorger. Die Aktien von RWE verlieren 1,3 Prozent auf 22,06 Euro und diejenigen von E.ON 3,6 Prozent auf 8,81 Euro. Bei letzteren senkten zudem die Analysten von Morgan Stanley das Kursziel auf 9,50 von 10,50 Euro.

09:01 MÖGLICHE PALASTREVOLTE GEGEN MAY DRÜCKT PFUND

Ein BBC-Bericht über Pläne konservativer Politiker zum Sturz der britischen Premierministerin Theresa May machen dem Pfund Sterling zu schaffen. Es verbilligt sich um 0,3 Prozent auf 1,2995 Dollar.

07:40 SÜDAFRIKA-AUFTRAG GIBT NORDEX VORBÖRSLICH RÜCKENWIND

Großaufträge aus Südafrika hieven Nordex am Mittwoch an die TecDax-Spitze. Die Aktien gewinnen vorbörslich 2,5 Prozent.