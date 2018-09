BÖRSEN-TICKER-Türkische Lira bröckelt ab

Frankfurt, 14. Sep (Reuters) - Die Lira schwächt sich wieder ab. Ein Dollar verteuert sich zur türkischen Devise um 0,4 Prozent auf 6,10 Lira. Einen Tag nach der deutlichen Zinsanhebung der türkischen Zentralbank äußerte sich Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Thema Zinsen. Seine Geduld habe Grenzen, betonte der erklärte Zinsgegner. Investoren fürchten seit längerem um die Unabhängigkeit der Währungshüter in der Türkei.

10:02 EUROPÄISCHE CHIPWERTE GEFRAGT

Im Chipsektor herrscht nach der Präsentation der neuen iPhones gute Stimmung: Die Aktien von STMicro, Infineon, AMS und Siltronic legen zwischen 1,8 und 5,5 Prozent zu. Apple-Papiere hatten am Donnerstag 2,4 Prozent gewonnen. Am Mittwoch hatte der Konzern in Cupertino drei Nachfolgemodelle für sein Jubiläumsgerät iPhone X vorgestellt. **************************************************************

09:47 ROCKET INTERNET HÄLT ROTE LATERNE IM MDAX

Eine Herabstufung macht Rocket Internet zu schaffen. Händlern zufolge hat JP Morgan die Aktien auf “Neutral” von “Overweight” heruntergesetzt. Sie bilden mit einem Abschlag von 4,4 Prozent das Schlusslicht im MDax. **************************************************************

08:25 WIRECARD NACH KURSZIELANHEBUNG IM AUFWIND

Wirecard stehen mit einem Plus von zwei Prozent bei Lang & Schwarz an der TecDax-Spitze. Händlern zufolge hat Goldman Sachs das Kursziel für Wirecard auf 250 Euro von 200 angehoben, die Bewertung ließen die Analysten demnach auf “Conviction Buy”. **************************************************************

07:45 LANXESS NACH VERKAUFSEMPFEHLUNG UNTER DRUCK

Nach einer Verkaufsempfehlung der Berenberg Bank fallen Lanxess bei Lang & Schwarz um 1,7 Prozent. Sie sind damit schwächster MDax-Wert. Berenberg hat Lanxess mit “Sell” und einem Kursziel von 57,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)