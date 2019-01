BÖRSEN-TICKER-Software AG nach Hochstufung an MDax-Spitze

Frankfurt, 28. Jan (Reuters) - Eine Hochstufung durch Goldman Sachs macht Anlegern die Aktien von Software AG schmackhaft. Die Papiere steigen vorbörslich bei Lang & Schwarz um zwei Prozent und sind größter Gewinner im MDax. Die Goldman-Analysten stuften die Titel auf “Neutral” von “Sell” nach oben.

07:51 KATAR-SPEKULATIONEN GEBEN DEUTSCHE BANK RÜCKENWIND

Spekulationen über weitere Investments von Katar schieben am Montag die Aktien der Deutschen Bank an. Die Titel steigen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um 0,8 Prozent und sind unter den größten Dax-Gewinnern.