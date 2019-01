BÖRSEN-TICKER-TLG Immobilien nach Herunterstufung schwächer

Frankfurt, 30. Jan (Reuters) - Nach einer Herunterstufung geht es für TLG Immobilien bergab. Die Aktien verlieren bei Lang & Schwarz 1,4 Prozent und bilden damit das Schlusslicht im SDax. Die Analysten der Berenberg Bank haben die Titel auf “Hold” von “Buy” heruntergenommen.

07:31 YUAN KLETTERT AUF 6-1/2-MONATS-HOCH

In der Hoffnung auf eine Annährung im Zollstreit mit den USA decken sich Anleger mit der chinesischen Währung ein. Dies drückt den Kurs des Dollar am Mittwoch um 0,4 Prozent auf ein Sechseinhalb-Monats-Tief von 6,7065 Yuan. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)