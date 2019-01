MÄRKTE-Zahlen von Apple und AMD schieben Infineon und Dialog an

Frankfurt, 30. Jan (Reuters) - Ermutigende Quartalszahlen von AMD und Apple haben die Chipwerte am Mittwoch angeschoben. Im Dax gehörten Infineon mit einem Plus von 1,9 Prozent zu den stärksten Werten. Dialog Semiconductor legten im TecDax 1,5 Prozent zu. Der Chiphersteller AMD überzeugte die Investoren mit einem Rekord-Quartalsergebnis im Geschäft mit Datenzentren und mit einem besser als erwarteten Ausblick. Die Aktien schossen im nachbörslichen US-Handel gut zehn Prozent in die Höhe. Bei Apple-Titeln summierte sich das Kursplus nach US-Börsenschluss auf fast sechs Prozent. Zwar ging der Umsatz wegen schwächerer iPhone-Verkäufe vor allem in China zurück. Der Gewinn je Aktie legte hingegen um 7,5 Prozent auf 4,18 Dollar zu. Die Apple-Zahlen seien nicht so schlimm ausgefallen wie befürchtet, sagte ein Händler. (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Ralf Banser Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)

