Frankfurt, 31. Jan (Reuters) - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Siemens AG 99,78 3,80