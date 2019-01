BÖRSEN-TICKER-Drillisch nach Herunterstufung schwächer

Frankfurt, 31. Jan (Reuters) - Nach einer Herunterstufung verlieren Drillisch bei Lang & Schwarz 2,4 Prozent und bilden damit das Schlusslicht im MDax. Die Analysten von HSBC haben die Titel auf "Hold" von "Buy" gesetzt und das Kursziel von 40 (56) Euro gesenkt. ********************************************** 07:40 SIEMENS EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Siemens AG 99,78 3,80 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)