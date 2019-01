BÖRSEN-TICKER-"Johnnie Walker"-Hersteller Diageo auf Rekordhoch

Frankfurt, 31. Jan (Reuters) - Starke Geschäftszahlen und ein Aktienrückkauf hieven den weltgrößten Spirituosen-Hersteller Diageo auf ein Rekordhoch. Die Anteilsscheine steigen um 4,7 Prozent auf 2903 Pence. Das ist der größte Kurssprung seit eineinhalb Jahren. *********************************************************** 09:56 COVESTRO LEGEN ERNEUT ZU Covestro liegen im Dax erneut auf den vorderen Plätzen. Die Aktien gewinnen bis zu 6,3 Prozent auf 52,08 Euro und erklimmen damit den höchsten Stand seit zwei Monaten. Am Mittwoch waren sie um mehr als fünf Prozent gestiegen. Investoren spekulieren auf eine Preiserholung, nachdem Konkurrent Wanhua Chemicals für das Kunststoffvorprodukt MDI nun mehr verlangt. Kepler Cheuvreux hob das Covestro-Kursziel auf 57 von 55 Euro. ********************************************** 7:50 DRILLISCH NACH HERUNTERSTUFUNG SCHWÄCHER Nach einer Herunterstufung verlieren Drillisch bei Lang & Schwarz 2,4 Prozent und bilden damit das Schlusslicht im MDax. Die Analysten von HSBC haben die Titel auf "Hold" von "Buy" gesetzt und das Kursziel von 40 (56) Euro gesenkt. ********************************************** 07:40 SIEMENS EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Siemens AG 99,78 3,80 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)