BÖRSEN-TICKER-Morphosys - Einigung im Patentstreit mit Janssen und Genmab

Frankfurt, 31. Jan (Reuters) - Das Biotech-Unternehmen Morphosys hat nach eigenen Angaben den Patentstreit mit Janssen Biotech und Genmab beigelegt. Alle Seiten hätten sich darauf verständigt, die gegenseitigen Ansprüche in dem Rechtsstreit fallen zu lassen. Morphosys hatte in dem Streit in dieser Woche eine Niederlage vor einem US-Gericht erlitten. GE nach Zahlen mit größtem Kursplus seit 2009 Die Rückkehr in die Gewinnzone und ein überraschend hoher Umsatz bescheren General Electric (GE) den größten Kurssprung seit zehn Jahren. Die Aktien des Siemens-Rivalen steigen um knapp 18 Prozent. *********************************************************** 15:58 FERRARI-AKTIEN NACH AUSBLICK AUF DER ÜBERHOLSPUR Die Aussicht auf einen weiteren Gewinnanstieg beflügelt Ferrari. Die in den USA notierten Titel des Sportwagenbauers steigen um sechs Prozent. Der für 2019 angepeilte freie Cash Flow sei größer als erwartet, schreibt Analyst Philippe Houchois von der Investmentbank Jefferies. *********************************************************** 15:48 SPITZEN-PERSONALIE SETZT INTEL UNTER DRUCK Nach der Ernennung des Interims-Chefs Robert Swan zum ordentlichen Vorstandsvorsitzenden von Intel geben die Aktien des Chip-Herstellers nach. Sie verlieren zur Eröffnung der Wall Street 1,9 Prozent. Vor drei Wochen hatte Swan noch gesagt, er wolle das Unternehmen nicht dauerhaft führen. *********************************************************** 13:35 TESLA-AKTIEN FALLEN NACH ABGANG VON FINANZCHEF Der Abgang von Tesla-Finanzchef Deepak Ahuja liegt Anlegern im Magen. Die Aktie verliert vorbörslich 4,9 Prozent. Sein Nachfolger Zach Kirkhorn sei mit 34 Jahren sehr jung und zu wenig erfahren, bemängeln Analysten. ********************************************************** ANLEGER "LIKEN" GEWINNSPRUNG VON FACEBOOK Ein Gewinnsprung und steigende Nutzerzahlen ermuntern Anleger zum Einstieg bei Facebook. Die Aktien gewinnen im vorbörslichen US-Geschäft gut elf Prozent und stehen vor dem größten Tagesplus drei Jahren. *********************************************************** 11:09 "JOHNNIE WALKER"-HERSTELLER DIAGEO AUF REKORDHOCH Starke Geschäftszahlen und ein Aktienrückkauf hieven den weltgrößten Spirituosen-Hersteller Diageo auf ein Rekordhoch. Die Anteilsscheine steigen um 4,7 Prozent auf 2903 Pence. Das ist der größte Kurssprung seit eineinhalb Jahren. *********************************************************** 09:56 COVESTRO LEGEN ERNEUT ZU Covestro liegen im Dax erneut auf den vorderen Plätzen. Die Aktien gewinnen bis zu 6,3 Prozent auf 52,08 Euro und erklimmen damit den höchsten Stand seit zwei Monaten. Am Mittwoch waren sie um mehr als fünf Prozent gestiegen. Investoren spekulieren auf eine Preiserholung, nachdem Konkurrent Wanhua Chemicals für das Kunststoffvorprodukt MDI nun mehr verlangt. Kepler Cheuvreux hob das Covestro-Kursziel auf 57 von 55 Euro. ********************************************** 7:50 DRILLISCH NACH HERUNTERSTUFUNG SCHWÄCHER Nach einer Herunterstufung verlieren Drillisch bei Lang & Schwarz 2,4 Prozent und bilden damit das Schlusslicht im MDax. Die Analysten von HSBC haben die Titel auf "Hold" von "Buy" gesetzt und das Kursziel von 40 (56) Euro gesenkt. ********************************************** 07:40 SIEMENS EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Siemens AG 99,78 3,80 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)