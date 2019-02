BÖRSEN-TICKER-Europäischer Bankenindex rutscht weiter ab

Frankfurt, 01. Feb (Reuters) - Bankenwerte rutschen tiefer ins Minus. Der europäische Branchenindex fällt nach wenig überzeugenden Geschäftszahlen von Kreditinstituten wie der Deutschen Bank um 1,2 Prozent auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar.

11:16 HERABSTUFUNG SETZT ADIDAS ZU

Ein negativer Analystenkommentar drückt Adidas ans Dax-Ende. Die Aktien verlieren 2,7 Prozent auf 202,10 Euro. Die Experten der UBS stuften die Titel auf “Neutral” von “Buy” herunter und kürzten das Kursziel auf 210 von 240 Euro. Sie begründeten die Entscheidung mit einem schwächelnden Nordamerika-Geschäft und einem drohenden Rückgang der Bruttomarge um 20 Basispunkte.

07:50 COMMERZBANK ÜBERNEHMEN MDAX-SPITZE

Im Windschatten der Kursrally bei der Deutschen Bank übernehmen die Aktien der Commerzbank die Spitze im MDax. Sie gewinnen vorbörslich 3,7 Prozent. Die Papiere der Deutschen Bank legen 4,3 Prozent zu.

07:40 ANALYSTENKOMMENTAR SCHIEBT DAIMLER AN

Eine Hochstufung ermuntert Anleger zum Einstieg bei Daimler. Die Aktien gewinnen vorbörslich 1,2 Prozent. Die Analysten von Morgan Stanley stuften die Titel auf “Overweight” von “Equal-Weight” hoch.

07:36 HOCHSTUFUNG GIBT VONOVIA AUFTRIEB

Ein positiver Analystenkommentar hievt Vonovia am Freitag vorbörslich an die Dax-Spitze. Die Aktien gewinnen 1,7 Prozent auf etwa 44,55 Euro. Die Experten der Credit Suisse stuften die Titel auf “Outperform” hoch und hoben das Kursziel auf 53,60 von 41 Euro an. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)