BÖRSEN-TICKER- Dax und EuroStoxx schalten einen Gang höher

Frankfurt, 05. Feb (Reuters) - Der Dax arbeitet sich weiter nach oben und liegt 0,9 Prozent höher bei 11.279 Punkten. Damit erklimmt er den höchsten Stand seit fünf Tagen. Der EuroStoxx50 gewinnt 0,7 Prozent auf 3188 Zähler und notiert damit so hoch wie seit neun Wochen nicht mehr.

ENGERE KOOPERATION MIT MICROSOFT BEFLÜGELT TOMTOM

Eine engere Kooperation mit dem US-Konzern Microsoft treibt TomTom an. Die Aktien gewinnen in Amsterdam 3,4 Prozent. Die beiden Firmen wollen im Bereich Cloud-Angebote stärker zusammenarbeiten.

***********************************************************

7:54 WIRECARD SETZEN ERHOLUNG FORT

Wirecard sind erneut auf Erholungskurs. Die Aktien liegen mit einem Plus von 3,6 Prozent an der Dax-Spitze, nachdem sie am Montag knapp 14 Prozent zugelegt hatten. Auf Sicht der vergangenen fünf Handelstage sind sie noch immer 26 Prozent im Minus. Die Aktie war vergangene Woche nach Medienberichten über angebliche finanzielle Unregelmäßigkeiten eines Mitarbeiters abgestürzt. Der Zahlungsabwickler hatte dies zurückgewiesen und um Vertrauen geworben.

7:41 HOCHSTUFUNG TREIBT BRENNTAG AN

Brenntag steigen nach einer Hochstufung durch Credit Suisse an die MDax-Spitze. Die Papiere gewinnen bei Lang & Schwarz 3,9 Prozent. Die Analysten hoben die Bewertung auf “Outperform” von “Underperform” und setzten das Kurziel auf 52 von 47 Euro hoch. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)